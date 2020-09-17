Fatih Yaşlı kimdir? Fatih Yaşlı kaç yaşında, nereli? Fatih Yaşlı hayatı ve biyografisi!
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Fatih Yaşlı kimdir? Fatih Yaşlı kaç yaşında, nereli? Fatih Yaşlı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Fatih Yaşlı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Fatih Yaşlı kaç yaşında, nereli? Fatih Yaşlı hayatı ve biyografisi! Fatih Yaşlı kimdir?

Fatih Yaşlı kimdir? Fatih Yaşlı kaç yaşında, nereli? Fatih Yaşlı hayatı ve biyografisi!
17.09.2020 22:26 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:30

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Fatih Yaşlı hakkında araştırmalar yapılıyor. Fatih Yaşlı kimdir? Fatih Yaşlı kaç yaşında, nereli? Fatih Yaşlı hayatı ve biyografisi!

FATİH YAŞLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli: Ankara

Eğitim: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2001), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1979 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nde 2001 yılında tamamladı. Aynı yıl İzzet Baysal Üniversitesi'nde siyaset bilimi yüksek lisansına başladı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde siyasi tarih araştırma görevlisi oldu. 2004-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yaptı. Doktorasını tamamlamasının ardından İzzet Baysal Üniversitesi'ne dönen Yaşlı, halen bu üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Felsefelogos, Bilim ve Gelecek, Birikim, Birgün, Radikal 2 gibi dergi ve gazetelerde çok sayıda makalesi yer aldı.

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