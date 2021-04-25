Fatih Vatan Caddesi'nde kısıtlama denetimi

Fatih'te polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Fatih'te polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. İlçenin işlek bölgelerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, trafikteki araçları sıkı bir şekilde denetledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan denetimler sıklaştı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ve Asayiş Büro ekipleri, ilçenin en işlek noktalarına kontrol noktaları kurdu. Vatan Caddesi'ndeki denetimlerde polis ekipleri trafiğe çıkan sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerinden geçen hemen her araç, kontrol noktasında durdurularak kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri sorgulandı. Gerekli mazeret ve muafiyet durumu olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı