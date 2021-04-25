Fatih Vatan Caddesi'nde kısıtlama denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Vatan Caddesi'nde kısıtlama denetimi

Fatih Vatan Caddesi'nde kısıtlama denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Fatih'te polis ekipleri kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. İlçenin işlek bölgelerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, trafikteki araçları sıkı bir şekilde denetledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan denetimler sıklaştı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ve Asayiş Büro ekipleri, ilçenin en işlek noktalarına kontrol noktaları kurdu. Vatan Caddesi'ndeki denetimlerde polis ekipleri trafiğe çıkan sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerinden geçen hemen her araç, kontrol noktasında durdurularak kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri sorgulandı. Gerekli mazeret ve muafiyet durumu olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Fatih Vatan Caddesi'nde kısıtlama denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak Kabine'ye çevrildi
Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak Kabine'ye çevrildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Abdullah Avcı Fırat Aydınus Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Vatan Caddesi'nde kısıtlama denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:20:09. #1.16#

title