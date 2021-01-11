Fatih Ürek'ten çok konuşulacak açıklamalar: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı!
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Fatih Ürek'ten çok konuşulacak açıklamalar: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı!

11.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:27
Fatih Ürek'ten çok konuşulacak açıklamalar: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı!

İşte Fatih Ürek'in açıklamalarından satır başları...Kadınlar beni çok seviyor, hep dua ederler bana hepsine çok teşekkür ediyorum.

İşte Fatih Ürek'in açıklamalarından satır başları…

Kadınlar beni çok seviyor, hep dua ederler bana hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlara en samimi halimle yaklaşıyorum onlar da beni seviyor, çok özel şeyler yaşadım.

Yurtdışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya'da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın! Tam sahneye çıkağım bir kadın geldi resim çekilmek istiyormuş kadına 'gel' dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim…

Çok para kazandım ama hepsi gitti. 'Yıllarca çalıştın, bu kadar parayı ne yaptın' derseniz 'aldı gittiler' derim. En yakınlarım yaptı bunu bana…

Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi.

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Kaynak: Hürriyet

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