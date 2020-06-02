Fatih Ürek: Demet Akalın ilgi alanımda değil Şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün işletmeciliğini yaptığı Etiler Cookshop'ta görüntülendi. Ürek'in yanında yakın dostu modacı Hakan Akkaya'da vardı. Ürek'e küs olduğu Demet Akalın soruldu

Korona virüs nedeniyle yavaş yavaş normalleşmeye dönülen şu günlerde işletmesinde nelere dikkat ettiğini anlatan Ürek, "Müşterilerimizin muhakkak ateşlerini ölçüyoruz. Mesafe kuralına dikkat ediyoruz. Menüyü müşterilerimize okuyoruz. İnsanlar bu düzene yavaş yavaş alışacak" dedi.



Kaynak: Snob Magazin