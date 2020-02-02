Fatih Terim'den 4 değişiklik

02.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:35

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Kayserispor karşılaşmasının 11'inde son oynanan Konyaspor maçına göre 4 değişiklik yaptı.

Sakat ve cezalı futbolcularından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçının kadrosunda mecburi değişikliğe gitti. Cezalı Mario Lemina ve sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Marcelo Sarrachi ile Florin Andone bu müsabakanın kadrosunda yer almadı. Terim, son oynanan Konyaspor karşılaşmasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Konya maçında cezalı olan Marcao tekrar 11'e dönerken, Saracchi'nin yerine de Linnes yer aldı. Orta saha ve hücumda da Lemina ve Falcao'nun yerlerine Belhanda ile Adem Büyük görevlendirildi.

Sarı-kırmızılılar, Kayseri karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Adem Büyük 11'i ile çıktı. Yedeklerde ise Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Jimmy, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Işık Kaan yer alıyor.

Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sıtma hastalığına yakalandığı için uzun süre oynayamamıştı. Hastalığını atlatan Onyekuru, transfer olduktan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

BELHANDA İKİNCİ YARI İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ligde 3 maç sonra 11'de yer aldı. Belhanda en son 16. haftadaki Göztepe müsabakasına 11 başlamıştı. Yıldız futbolcu, ayrıca ligin ikinci yarısında ilk kez kendini 11'de buldu.

MAÇ ÖNCESİ DUYGUSAL ANLAR

Karşılaşma öncesinde statta bulunan barkovizyondan bugün doğum günü olan Galatasaray efsanesi Metin Oktay, geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, vefat eden Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan ve Elazığ ile çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybedenler için video yayınlandı.

Aynı zamanda maçın başlamasından önce Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'e de yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Terim'i tribüne çağırırken, deneyimli teknik adam da buna karşılıksız kalmadı ve sarı-kırmızılı futbolseverleri selamladı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell da takip ediyor. Kewell, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan son antrenmanı da izlemişti.

(İHA)

Kaynak: İHA