Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
FATİH'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
23.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:26
FATİH'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
- İstanbul
Çin'de ortaya çıkıp yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İBB tarafından oluşturulan ekip, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün Fatih'te bulunan Ermeni Patrikhanesi'ni dezenfekte etti.
- İstanbul
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Kaynak: DHA