FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te zabıtanın el koyduğu karton kağıtları bırakmak istemeyen kağıt toplayıcıları ortalığı savaş alanına çevirdi.

FATİH'te zabıtanın el koyduğu karton kağıtları bırakmak istemeyen kağıt toplayıcıları ortalığı savaş alanına çevirdi. Kağıt toplayıcıları, kamyontte konulan karton kağıtları sokağa fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Çemberlitaş Emin Sinan Hamamı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri kağıt toplayıcılarının çöplerini belediyenin atık toplama kamyonuna koydu. Kağıt toplayıcıları da zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Topladıkları karton kağıtları bırakmak istemeyen grup, kamyonetin üstüne çıkarak karton kağıtları sokağa fırlatmaya başladı. Sıklıkla turistlerin kullandığı sokakta meydana gelen olayda sokak savaş alanına döndü. Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri personelleri uzun uğraşlar sonunda sokağı temizledi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay günü yaşananlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kağıt toplayıcılarının kamyonun üzerinden topladıkları karton kağıtları rastgele sokağa fırlattıkları görülüyor.

FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR
FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR
FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR
FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Derya Yanık Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hande Yener Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Balotelli Burak Elmas Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FATİH'TE ZABITANIN EL KOYDUĞU KARTON KAĞITLARI SOKAĞA FIRLATTILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:24:34. #1.16#

title