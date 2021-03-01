Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada

01.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:43
Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada

Son dakika haberler: FATİH'te silahlı saldırıda hafif yaralanan kişi, kendisine ateş açan saldırganı ayağa kalkarak kovaladı.

FATİH'te silahlı saldırıda hafif yaralanan kişi,  kendisine ateş açan saldırganı ayağa kalkarak kovaladı. Saldırı anı ve saldırganın çevredekilerin de yardımıyla yakalanıp tekme ve yumruklarla darp edilişi güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, 9 Şubat günü saat 17.00 sıralarında Eminönü'nde meydana geldi. İddiaya göre esnaf oldukları öğrenilen ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. Silahlı kişi,  sokakta telefonla konuşurken gördüğü tartışmalı olduğu kişiye silahıyla ateş ederek, bacağından yaraladı.  Hafif yaralanan ve yere düşen kişi, daha sonra ayağa kalkarak saldırganın arkasından koşmaya başladı. Olayı gören çevredekiler de saldırganın peşinden koştu.

TEKME VE YUMRUKLARLA DARP ETTİLER

Kısa bir kovalamacanın ardından saldırgan yakalandı ve durum polise ihbar edildi.  Saldırganı yakalayanlar, onu tekme ve yumruklarla darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.  Yaşanan olayı anlatan bir esnaf,"silah seslerini duyduk, yaralı yerde yatıyordu. Sonra vurulanın yakınları vuran kişiyi yakaladılar. Sonra polis ve ambulans geldi. Anlattıklarına göre bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışmışlar sonra vurdular" diye konuştu.

SALDIRI ANI KAMERADAYaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cep telefonuyla konuşan esnafa ara sokaktan çıkan saldırgan silahla ateş ediyor. Kurşunların hedefi olan esnaf yere düşüyor ardından kalkıp saldırganın arkasından koşuyor.

Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada
Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada
Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada
Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada
Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada
Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Hakan Kutlu Mesut Bakkal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Fatih'te silahlı saldırı ve saldırgana darp anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 10:43:05. #1.15#
title