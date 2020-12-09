Fatih'te silahlı kuyumcu soygunu
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Fatih'te silahlı kuyumcu soygunu

09.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:46
Fatih'te silahlı kuyumcu soygunu

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu silahlı 3 kişi kuyumcu çalışanını darp ederek soygun düzenledi.

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu silahlı 3 kişi kuyumcu çalışanını darp ederek soygun düzenledi. Geldikleri araçla kaçmaya çalışırken kazaya karışan şüpheliler ellerindeki çuvallara yaya olarak kayıplara karıştı.

Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 3 kişi, siyah bir araçla cadde üzerinde bulunan kuyumcuya geldi. Kuyumcuya giren şüpheliler, dükkanda temizlik yapan kuyumcu çalışanı Sinan Yaşar'ı silahla darp ederek bir miktar ziynet eşyası ve kasada bulunan paraları çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Sinan Yaşar'ı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, Millet Caddesi üzerinde bir motosikletli kuryeye çarptı. Motosikletli kurye kendisine çarpan şüphelilere sinirlenerek peşlerine takıldı. Bir süre sonra şüpheliler Çapa Kan Merkezi'nin yanında bulunan demir korkuluklara çarparak durabildi. Araçtan inen şüpheliler ellerindeki 2 çuvalla yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Soygunun ardından polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü. Fatih ve çevre ilçelerde süren kovalamacanın ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Kuyumcu dükkanında ve şüphelilerin kazaya karıştığı bölgede incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

"ÇOCUĞUN KAFASINA SİLAHLA VURMUŞLAR"

İş yeri sahibinden gelen telefon üzere koşarak kuyumcuya geldiğini ifade eden Mehmet Çelik, "Hırsız var diye koşa koşa geldim. Çocuğun kafasına silahla vurmuşlar. Yaraladılar. Çocuk yeni gelmiş. Temizlik yapıyormuş. İş yeri sahibi de kameradan izliyormuş. Hemen beni aradılar. Ben yan sokakta oturuyorum. Koşarak geldim ama yetişemedim. 3 kişilermiş" dedi.

"Ellerinde 2 çuvalla kaçtılar"

Şüphelilerin çarptığı motosikleti kullanan Mertcan Ergen, "Benim motosikletimin sepetine çarptılar. Ben o sinirle peşlerine takıldım. 'Ne yapıyorsunuz' dedim. Aksanları yabancıydı. 'Pardon ağabey' dediler. Ellerinde 2 çuvalla kaçmaya başladılar. 3 kişilerdi. 2'sinin suratını net gördüm. Diğerinin göremedim" diye konuştu.

(Caner Sönmez/İHA)

Fatih'te silahlı kuyumcu soygunu
Fatih'te silahlı kuyumcu soygunu
Fatih'te silahlı kuyumcu soygunu
Fatih'te silahlı kuyumcu soygunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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