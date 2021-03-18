Fatih'te sanal kumar oynayanlara baskın

FATİH'te sanal kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi. İçerde bulunan 15 kişiye para cezası kesilirken, çok sayıda bilgisayara el konuldu. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta Haseki Sultan Mahallesi'nde bir iş merkezinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri, kumar oynatılan bina çevresine gelerek giriş çıkışları takibe aldı. Bir süre dışarıdan binayı izleyen ekipler, içeri girip çıkan çok sayıda kişi olduğunu tespit etti ve binaya girdi. Asansörle 12 numaralı daireye çıkan bir kişiye kapının açıldığını belirleyen polis ekipleri de iş yerine girdi. İçerideki kişi, polis ekiplerine engel olmak için kapıyı kapatmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

KAMERALI ÖNLEM

Polis ekipleri, dairede çok sayıda bilgisayarda sanal kumar oynatıldığını ve içeride iş yeri sahibiyle birlikte 15 kişinin bulunduğunu belirledi. Bina çevresine de polis baskınlarına karşı çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildiği tespit edildi. 15 kişi hakkında, kumar oynamaktan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten para cezası kesilirken, iş yerinde ele geçirilen 31 bilgisayara ve bir miktar paraya da el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı