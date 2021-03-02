Son dakika... Fatih'te sahte pasaport operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika... Fatih'te sahte pasaport operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

02.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:35
Son dakika... Fatih'te sahte pasaport operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre FATİH'te bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda sahte pasaport düzenlemede kullanılan malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

FATİH'te bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda sahte pasaport düzenlemede kullanılan malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste bulunan Filistin uyruklu W.K. (32) gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, önceki gün saat 18.30'da Fatih Topkapı Mahallesi'nde bulunan bir adreste "Resmi belgede sahtecilik" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adrese yaptıkları baskında, 240 gram bonzai, 29 gram metamfetamin, 30 adet boş kimlik kartı, 10 adet farklı ülke ait pasaport, 2 adet henüz basımı yapılmamış kağıt üzerinde kimlik, 15 adet basıma hazır kimlik belgesi, 50 adet boş pasaport yaprak kağıdı, 3 adet farklı markalarda yazıcı, 1 adet basım makinesi, 1 adet tarayıcı, 1 adet el izi alma makinesi, 1 adet dijital baskı makinesi, 1 adet soğuk damga aleti, 1 adet marka renkli kartuş, 1 adet cilt kaplama aleti, 1 adet selefon makinesi, 1 adet bandrol makinesi, 1 adet kalıp basma makinesi, 1 adet PVC kaplama aleti, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet mavi ışık cihazı, 50 adet PVC kaplama poşeti, 1 adet sayı verme damgası, 1 adet tarih basım damgası, 240 gram bonzai, 29 gram metamfetamin ele geçirdi. 

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan ve dün "Resmi belgede sahtecilik" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçlarından adliyeye sevk edilen Filistin uyruklu W.K. (32) tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen malzemeler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

(Fotoğraf)


Son dakika... Fatih'te sahte pasaport operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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