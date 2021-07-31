Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
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Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı.

Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralı bulunmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin, Bağcılar-Sultanahmet ile Kabataş-Sirkeci arasında yapıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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