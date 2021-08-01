FATİH'TE PAZARCI TEZGAHLARININ BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI - 2

FATİH'TE PAZARCI TEZGAHLARININ BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTIMurat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN - Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL,(DHA)Fatih'te ahşap pazar tezgahlarının tutulduğu açık alanda yangın çıktı.

FATİH'TE PAZARCI TEZGAHLARININ BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI

Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN - Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL,(DHA)

Fatih'te ahşap pazar tezgahlarının tutulduğu açık alanda yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler, çevredeki 3 binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına aldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Zeyrek Mahallesi Yesarizade Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazar tezgahlarının bulunduğu boş alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap tezgahların alev alması üzerine yangın kısa sürede, çevredeki 3 binanın dış cephesine sıçradı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının şiddetinden dolayı alanın karşısında bulunan bazı evlerin camlarının kırıldığı görüldü. Yangın nedeniyle 3 binanın cephesinde ve tezgahların bulunduğu alanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

DUMANLARDAN SONRA YANMAYA BAŞLADI

Yangını gören çevredeki vatandaşlardan Fatih Gündüz, Evde oturuyorduk. Dumanların yükseldiğini gördük. Dumanlardan sonra yanmaya başladı. Pazarcıların tezgahlarının bulunduğu boş bir arsa. Oradan binalara sıçradı. Dış cephe yalıtımları yanmaya başladı dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı