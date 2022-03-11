Fatih'te motosiklet hırsızlığı - Haberler

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Fatih'te motosiklet hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te sokakta park edilen motosiklet çalındı.

FATİH'te sokakta park edilen motosiklet çalındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mart Pazartesi saat 07.25 sıralarında Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa gelen şüpheli bir süre çevreyi gözetledikten sonra motosikleti çalıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Fatih'te motosiklet hırsızlığı

Fatih'te motosiklet hırsızlığı

Fatih'te motosiklet hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayvansaray, Hırsızlık, Pazartesi, Mart, Güncel, Haberler

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