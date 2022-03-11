Fatih'te motosiklet hırsızlığı

Olay, 7 Mart Pazartesi saat 07.25 sıralarında Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa gelen şüpheli bir süre çevreyi gözetledikten sonra motosikleti çalıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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