Fatih'te köpeğe cinsel saldırı şüphelisi akıl hastalığının belirlenmesi için gözlem altına alınacak

İSTANBUL (DHA) - FATİH'te sokak köpeğine şiddet uygulayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelinin, akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınmasına karar verildi.

Ayvansaray Mahallesi'nde dün köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ö.B. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Müracaat Savcılığı'na çıkarılan şüpheli Ö.B. davranışları ve soruşturmayla ilgili olmayan sözler söylemesi üzerine akıl hastası olma ihtimali gözetilerek İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen raporda, şüphelinin "psikotik bozukluk veya şizofreni hastalığı olduğu düşünüldüğü, paranoid hezeyanlarının mevcut olduğu ve atak halinde olduğu, toplum için tehlikelilik arz ettiği, tehlikeliliği geçene kadar psikiyatri servisinde yatırılarak tedavi edilmesi gerektiği" bildirildi. Bunun üzerine savcılık, suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan şüpheli Ö.B'nin ceza ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınması için mahkemeye talepte bulundu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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