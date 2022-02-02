FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te kiralık araçla takla attı, burnu bile kanamadı

İSTANBUL - Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, otomobil refüje çarparak takla attı. Kiralık olduğu öğrenilen araçtan sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Kaza, saat 08: 30 sıralarında Fatih 10. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan Kurban, yönetimindeki 34 EIZ 754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki refüje çarparak takla attı. Takla atan araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kurban'ın burnu bile kanamadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle Edirnekapı istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan kaza yapan otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.

Kazadan burnu bile kanamadan çıkan Emirhan Kurban, "Vatan caddesinden geliyordum önümde minibüs vardı. O anda refüjü görmedim. Yolun da yabancısıydım. Minibüsçü önümden çıktıktan sonra frene bastım ama refüje çarparak bu tarafa doğru takla attım. Bende bir şey yok çok şükür" dedi.