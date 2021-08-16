Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı İstanbul Fatih'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla orta refüje çaptı.

- Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla orta refüje çaptı. Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü sağlık ekipleri gelene kadar aracından çıkamadı.

Olay, Sahilyolu Kennedy Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 NY 7239 plakalı Renault Kangoo marka otomobilin sürücüsü Hüseyin Akkaya(63), Aksaray yol ayrımında hangi yola gireceğini bilemedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpan otomobil, yola savrularak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, şoka girerek otomobilinden inemedi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü tedavisi yapılmak üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan kazayı anlatan Rezzan Akyüz, "Arkadan arabamla geliyordu. Öndeki sürücü hangi yola gireceğini şaşırdı. Orta refüje çarparak buraya geldi. Şoktaydı. Bir de omurgasında sorun vardı galiba" dedi.

Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı
Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı
Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı
Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Seren Serengil Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te kazaya karışan sürücü şoka girip aracından çıkamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 10:19:17. #1.16#

title