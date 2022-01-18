Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
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Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı

Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray bölgesindeki mekanlara ve şüpheli kişilere yönelik genel asayiş uygulama gerçekleştirdi.

AKSARAY (İHA) - Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray bölgesindeki mekanlara ve şüpheli kişilere yönelik genel asayiş uygulama gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray bölgesi ve civarında bulunan kahvehanelere, eğlence mekanlarına ve ganyan bayilerine yönelik eş zamanlı olarak denetim yaptı. Saat 15.00'de başlayan genel asayiş uygulaması akşam saatlerine kadar devam etti. Denetimlerde mekanların içerisine giren ekipler, kontrollerini gerçekleştirdi. Vatandaşların kimliklerini toplayan ekipler GBT'ye baktı. - İSTANBUL

Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı

Fatih'te genel asayiş uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, 3. Sayfa, Haber

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