FATİH'TE 'AŞK OLSUN' SERGİSİ AÇILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FATİH'TE 'AŞK OLSUN' SERGİSİ AÇILDI

FATİH'TE 'AŞK OLSUN' SERGİSİ AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerisi'nde, güzel yazı ustası Etem Çalışkan'ın eserlerinden oluşan 'Aşk Olsun' sergisi açıldı.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerisi'nde, güzel yazı ustası Etem Çalışkan'ın eserlerinden oluşan 'Aşk Olsun' sergisi açıldı.

95 yıllık ömründe sayısız Türk büyüğü portresi, afiş ve kapak yapan, kaligrafi sanatıyla Kuran-ı Kerim meali yazan ve ayrıca Emin Barın ile beraber Anıtkabir Kitabelerini kaleme alan Etem Çalışkan'ın kalem ve fırçasından çıkan güncel çalışmaları sanatseverlerle buluştu. Hayatını mesleğine, sanatına ve zanaatına adamış yazının ressamı Etem Çalışkan'ın son üç yıla sığdırdığı nadide 56 eserden oluşan serginin küratörlüğünü Fatih Ömeroğlu yaptı. Kaligrafi sanatını da kendine özgü üslupta ve çeşitlilikle sunan Çalışkan'ın sergisi, 11 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

"KADIRGA SEMTİNE ÇOK ÖNEMLİ SERGİ SALONU KAZANDIRDIK"

Sergide konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Pandemi sürecinde 1,5 yılda iki tane sanat galerisi açtık. Bugün çok önemli bir serginin de açılışını yaptık. Türk yazı sanatının en önemli üstatlarından Etem Çalışkan hocamızın sergisindeyiz. 95 yaşındaki hocamızın hem zihni hem de kalemi çok diri. Hocamızın eserlerinden oluşan bu sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunduk. Kadırga semtine de serginin yapıldığı bu çok önemli sergi salonunu kazandırdık. Ayrıca internet üzerinden de sergiler düzenliyoruz. Bu salonda sergilerimiz devam edecek" dedi. Eserlerin sahibi Etem Çalışkan ise "Son yıllarda koronavirüs hastalığı insanları eve hapsetti. Bu dönemde çok çalıştım. Bu sergiyi açan Fatih Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu salonda çalışan herkesin sergide çok emeği var. Bu salon olmasaydı ben çalışmalarımı yine yapacaktım, ama kimseye sunamayacaktım. Fatih Belediyesi'nin amblemini de ben çizdim. Belediyenin çalışmalarıyla Kadırga da modern bir sanat merkezi haline geldi" ifadelerini kullandı.

FATİH'TE 'AŞK OLSUN' SERGİSİ AÇILDI
FATİH'TE 'AŞK OLSUN' SERGİSİ AÇILDI
FATİH'TE 'AŞK OLSUN' SERGİSİ AÇILDI
FATİH'TE 'AŞK OLSUN' SERGİSİ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Memduh Büyükkılıç
Magazin Tan Taşçı Enis Arıkan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Roland Garros Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FATİH'TE 'AŞK OLSUN' SERGİSİ AÇILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 11:08:30. #1.15#

title