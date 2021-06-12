FATİH'TE 'AŞK OLSUN' SERGİSİ AÇILDI

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerisi'nde, güzel yazı ustası Etem Çalışkan'ın eserlerinden oluşan 'Aşk Olsun' sergisi açıldı.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerisi'nde, güzel yazı ustası Etem Çalışkan'ın eserlerinden oluşan 'Aşk Olsun' sergisi açıldı.

95 yıllık ömründe sayısız Türk büyüğü portresi, afiş ve kapak yapan, kaligrafi sanatıyla Kuran-ı Kerim meali yazan ve ayrıca Emin Barın ile beraber Anıtkabir Kitabelerini kaleme alan Etem Çalışkan'ın kalem ve fırçasından çıkan güncel çalışmaları sanatseverlerle buluştu. Hayatını mesleğine, sanatına ve zanaatına adamış yazının ressamı Etem Çalışkan'ın son üç yıla sığdırdığı nadide 56 eserden oluşan serginin küratörlüğünü Fatih Ömeroğlu yaptı. Kaligrafi sanatını da kendine özgü üslupta ve çeşitlilikle sunan Çalışkan'ın sergisi, 11 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

"KADIRGA SEMTİNE ÇOK ÖNEMLİ SERGİ SALONU KAZANDIRDIK"

Sergide konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Pandemi sürecinde 1,5 yılda iki tane sanat galerisi açtık. Bugün çok önemli bir serginin de açılışını yaptık. Türk yazı sanatının en önemli üstatlarından Etem Çalışkan hocamızın sergisindeyiz. 95 yaşındaki hocamızın hem zihni hem de kalemi çok diri. Hocamızın eserlerinden oluşan bu sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunduk. Kadırga semtine de serginin yapıldığı bu çok önemli sergi salonunu kazandırdık. Ayrıca internet üzerinden de sergiler düzenliyoruz. Bu salonda sergilerimiz devam edecek" dedi. Eserlerin sahibi Etem Çalışkan ise "Son yıllarda koronavirüs hastalığı insanları eve hapsetti. Bu dönemde çok çalıştım. Bu sergiyi açan Fatih Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu salonda çalışan herkesin sergide çok emeği var. Bu salon olmasaydı ben çalışmalarımı yine yapacaktım, ama kimseye sunamayacaktım. Fatih Belediyesi'nin amblemini de ben çizdim. Belediyenin çalışmalarıyla Kadırga da modern bir sanat merkezi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı