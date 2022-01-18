FATİH'TE ASAYİŞ DENETİMİ

AKSARAY (DHA) - FATİH'te asayiş denetimi yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray bölgesi ve civarında bulunan kahvehanelere, eğlence mekanlarına ve ganyan bayilerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Saat 15.00 sıralarında başlayan denetimler akşam saatlerine kadar sürdü. Denetimlerde, mekanların içerisine giren ekipler, kontrollerini gerçekleştirdi. Vatandaşların kimliklerini toplayan ekipler Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçirdi.