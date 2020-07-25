Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu
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Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve MHP lideri Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda edilen Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesine ziyaret gerçekleştirdi. Duayı ise Meclis Başkanı Şentop okudu.

25.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 20:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra ilk kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti. Ayasofya'nın açılışına atfen gerçekleştirilen türbe ziyaretinde duayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler bir süre türbede kaldıktan sonra Fatih Camii haziresinden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞIM YAPTI

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Bugünkü hutbede ifade edildiği üzere, "İstanbul'un manevi mimarı Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama, onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu'yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu

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