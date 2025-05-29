Fatih Sultan Mehmet sadrazamları ve vezirleri kim? Fatih Sultan Mehmet'in kaç sadrazamı, kaç veziri var?

Fatih Sultan Mehmet sadrazamları ve vezirleri kim? Fatih Sultan Mehmet'in kaç sadrazamı, kaç veziri var?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin dikkatini çekti ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı hakkında araştırmalar yapıldı. "Fatih Sultan Mehmet sadrazamları ve vezirleri kim? Fatih Sultan Mehmet'in kaç sadrazamı, kaç veziri var?" gibi konular araştırıldı.

İzleyenleri ekrana bağlayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı gündem oldu. Fatih Sultan Mehmet oğlunu öldürdü mü, hangi oğlunu öldü, neden öldürdü, gibi konular merak edildi. Peki, Fatih Sultan Mehmet sadrazamları ve vezirleri kim? Fatih Sultan Mehmet'in kaç sadrazamı, kaç veziri var?

FATİH SULTAN MEHMET SADRAZAMLARI VE VEZİRLERİ KİM?

Fatih döneminden itibaren vezir-i âzamlara sadrazam da denmiştir.

Fatih'in saltanatı boyunca görev yapan sadrazamlar sırasıyla şunlardır:

Çandarlızade Halil Paşa (1451–1453)

  • Zağanos Paşa (1453–1455)
  • Mahmud Paşa Angelovic (1455–1467)
  • Rum Mehmed Paşa (1467–1470)
  • İshak Paşa (1470–1472)
  • Mahmud Paşa (İkinci kez, 1472–1474)
  • Gedik Ahmed Paşa (1474–1476)
  • Hoca Sinan Paşa (1476–1477)
  • Karamanî Mehmed Paşa (1477–1481)
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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