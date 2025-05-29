İzleyenleri ekrana bağlayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı gündem oldu. Fatih Sultan Mehmet oğlunu öldürdü mü, hangi oğlunu öldü, neden öldürdü, gibi konular merak edildi. Peki, Fatih Sultan Mehmet sadrazamları ve vezirleri kim? Fatih Sultan Mehmet'in kaç sadrazamı, kaç veziri var?

FATİH SULTAN MEHMET SADRAZAMLARI VE VEZİRLERİ KİM?

Fatih döneminden itibaren vezir-i âzamlara sadrazam da denmiştir.

Fatih'in saltanatı boyunca görev yapan sadrazamlar sırasıyla şunlardır:

Çandarlızade Halil Paşa (1451–1453)