Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Dünya Otizm Farkındalık" gününde maviye büründü
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Dünya Otizm Farkındalık" gününde maviye büründü

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 'Dünya Otizm Farkındalık' gününde maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla mavi renklerle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla mavi renklerle ışıklandırıldı.

İstanbul'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününe dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi renklerle gece boyunca ışıklandırıldı. - İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 'Dünya Otizm Farkındalık' gününde maviye büründü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 'Dünya Otizm Farkındalık' gününde maviye büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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