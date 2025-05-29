Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin dikkatini çekti ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı hakkında araştırmalar yapıldı. "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaçıncı kuşatmada aldı?" gibi konular araştırıldı.

FATİH SULTAN MEHMET İSTANBUL'U KAÇINCI KUŞATMADA ALDI?

Mehmed'in İstanbul'u fethetmek için pek çok nedeni vardı. Dini, siyasi ve stratejik sebepler II. Mehmed'i adım adım İstanbul'a yaklaştırdı.

İstanbul, tarih boyu pek çok devlet tarafından defalarca kuşatıldı. Ancak bu kuşatmaların hiçbiri sonuç vermedi. Ta ki Fatih Sultan Mehmed'e kadar…

İstanbul'un Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatılması 1391'e dayanır. Kent, I. Bayezid tarafından kuşatıldı ama sonuç alınamadı. I. Bayezid, iki kez daha ordusuyla İstanbul önlerine dayansa da sonuç değişmedi. Osmanlı dönemindeki bir başka kuşatma ise 1412 yılında Şehzade Musa Çelebi tarafından gerçekleştirildi. Sonuç yine aynıydı, kentin güçlü surları yine aşılamadı... İstanbul'u Fatih'ten önce son kuşatan padişah ise II. Murad oldu. Fatih Sultan Mehmet'in babası olan II. Murad, Küçük Mustafa'nın İznik'te padişahlığını ilan etmesi üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.

Hz. Muhammed'in hadisi

İstanbul'un fethedilmesi Osmanlı Devleti açısından pek çok nedenden ötürü gerekliydi. Bunun ilk sebebi, Hz. Muhammed'in bir hadisinde İstanbul'un alınışını müjdelemesiydi: "Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir." İstanbul'un fethi siyasi sebeplerden dolayı da gerekliydi. Bizans İmparatorluğu, şehzadeleri kışkırtıyordu. Şehzadeler birbirine düşerek taht kavgasına tutuşuyordu.

Bizans'ın kışkırtma hareketleri

Bizans, konumu itibariyle Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de büyümesine engeldi. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantı sağlanamıyordu. İstanbul'un alınmasıyla bu engel ortadan kalkacaktı. İstanbul'un fethiyle Anadolu ve Rumeli arasında askeri geçiş için de engel kalmayacaktı. Bizanslılar, Avrupa'daki Hristiyanları kışkırtarak Haçlı Seferleri'nin yapılması için uygun koşulları yaratıyordu. Dahası, Anadolu beyliklerini de Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyordu. Bu da Anadolu'daki Türk birliğinin bozulmasına neden oluyordu. Ekonomik sebepler, İstanbul'un fethini gerekli kılan bir başka unsurdu. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti, kara ve deniz ticaretinde avantajlı konuma geçecekti. Ayrıca İpekyolu'nun bir koluna da hakim olacaktı.