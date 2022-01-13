Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Fotoğrafçılık Kulbü'nün Fotoğraf Sergisi açıldı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki Sergi Salonu'nda 12 Ocak'ta açılan sergi 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Saat 16.00'da Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki Sergi Salonu'nda sergi açılışına Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü H.Ahmet Geçen, Keşan Belediyersi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik de katıldı.

Burada konuşan Helvacıoğlu sergiyi açan öğrencileri ve öğretmenleri Sadi Özkul'u tebrik ederek, "Belediye Sanat merkezimizde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Fotoğrafçılık Kulübü öğrencilerimizin fotoğraflarından oluşan serginin açılışını gerçekleştirdik.

Minik fotoğrafçılarımızın sergisi 1 hafta açık kalacak.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu fotoğrafçılık kulübü öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Keşan Belediyesi olarak bu tür kültür ve sanat etkinliklerine destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Helvacıoğlu daha sonra sergide fotoğrafları bulunan öğrencilere hediye takdim etti.

Geçen ve Özkul'da sanata verdiği destek nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

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