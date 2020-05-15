FATİH SONDAJ GEMİSİNİN PLATFORM SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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FATİH SONDAJ GEMİSİNİN PLATFORM SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

FATİH SONDAJ GEMİSİNİN PLATFORM SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI (havadan görüntülerle)Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - KARADENİZ'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Fatih sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları başladı.

FATİH SONDAJ GEMİSİNİN PLATFORM SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
15.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:28

FATİH SONDAJ GEMİSİNİN PLATFORM SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI (havadan görüntülerle)

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - KARADENİZ'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Fatih sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları başladı. Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı'na gelmişti. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Haydarpaşa Limanı'nda geminin yanına getirilerek kurulan dev vinç yardımıyla üzerindeki platform söküleceği öğrenildi.

Haydarpaşa Limanı'nda çalışmaların ardından Fatih sondaj gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacak. Geminin Karadeniz'de lojistik merkez olarak Trabzon Limanı'nı kullanacağı belirtildi.

FATİH SONDAJ GEMİSİNİN PLATFORM SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kaynak: DHA

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