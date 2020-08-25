Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Fatih Portakal'ın FOX TV'deki görevinden istifa etmesini yorumlayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır" şeklinde bir ifade kullandı.

Fatih Portakal'ın sürpriz şekilde FOX TV'deki görevinden istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda "Siyasi değil ama mesleki bir misyon yüklemişti şartlar kendisine. Mesleğin haysiyetini. Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

Altaylı, yazısının devamında Fatih Portakal'ın istifasına haber yönetiminin içten içe sevindiğini belirterek şöyle devam etti: "Fox Haber'den gelen bilgiler, haber yönetiminin bu işten çok da rahatsız olmadığı, Portakal'ın egosundan bir süredir yaka silktikleri yolunda."

İşte Altatlı'nın yazısındaki ilgili kısım;

İlk duyulduğunda kimse inanmadı.

"Fatih Portakal bıraktı" cümlesinin inanılır tarafı yoktu gerçekten.

Tatile çıkmıştı.

Eylül'de gelecekti.

Ancak gelişmeleri bilenler açısından çok da şaşırtıcı değildi.

Çünkü Portakal'ın bir süredir ayrılmak istediği biliniyordu.

Birkaç ay önce bunu Fox yönetimine söylemiş, "Hele bir tatil yap. Belki keyfin yerine gelir" denmişti kendisine.

Ama o kararlı idi.

Fox yönetimine sunduğu gerekçe ise ilginçti:

"Yoruldum. Üzerimde arzu etmediğim bir yük var. Muhalefetin sesi gibi görülüyorum. Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Evim drone'la izleniyor. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar. Kaldıramıyorum. Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor."

Bir tür tükenmişlik sendromu.

Kişi olarak buna hakkı var mı?

Elbette var.

Siyaseti ve medyayı yakından bilen yakın bir dostumun buna yorumu şu oldu:

"İdeolojik, siyasi ve toplumsal sorumluluk bilinci olmayan kişinin muhaliflikle bedel ödemesi zordur. Sefasını sürmek isterler ama cefasını çekmek istemezler."

Bana göre Fatih Portakal doğru düzgün bir televizyoncuydu.

Mesleğini meslek gibi yaptı.

İşini, etkinliğini bir "sosyal yükselme" aracı olarak görmedi.

İçe dönük bir tarzı tercih etti.

Saygıdeğer bir tavrı oldu.

Ancak son hareketini doğru bulmadım.

Siyasi değil ama mesleki bir misyon yüklemişti şartlar kendisine.

Mesleğin haysiyetini.

Bıraktı demekten çok "Kaçtı" demek daha doğru olacaktır.

Fox Haber'den gelen bilgiler, haber yönetiminin bu işten çok da rahatsız olmadığı, Portakal'ın egosundan bir süredir yaka silktikleri yolunda.

Bilmiyorum.

O kadar tanımam.