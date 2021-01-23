Fatih Mühürdar kimdir, nereli? Fatih Mühürdar kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatih Mühürdar kimdir, nereli? Fatih Mühürdar kaç yaşında?

23.01.2021 01:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 01:12
Fatih Mühürdar kimdir, nereli? Fatih Mühürdar kaç yaşında?

Bu gece Tele 1 ekranlarında Gün Bitiyor programında Zeynel Lüle'nin konuğu oldu. Uzun yılladır ekranlarda görülmeyen Fatih Mühürdar sosyal medyada ilgi gördü. Peki, Fatih Mühürdar kimdir, nereli? Fatih Mühürdar kaç yaşında?

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Fatih Mühürdar kimdir, nereli? Fatih Mühürdar kaç yaşında? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz!

FATİH MÜHÜRDAR KİMDİR?

Fatih Mühürdar,1 Ocak 1957 yılında İstanbul'da doğmuştur, 64 yaşındadır. Yetenekli ve sempatik oyuncu çok fazla filmde oynamıştır. Şimdilerde ekranlarda ve beyaz perdede görünmeyen Mühürdar, kendi sosyal medya hesabı için çektiği videolarla kendini gösteriyor. Taklitleriyle de ünlü olan Fatih Mühürdar, Yıldo ve İlhan İrem taklitleriyle ün kazanmıştır. Oyuncu kimliğinin yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de tanınır. Türkiye üzerine şarkılar şarkıları vardır. Türkiye'min Türküsü, Türk Milleti Uyanıyor ve 1915 Çanakkale Destanı bunlardan bazılarıdır. Can Evimden Vurdular filminde Emrah ile birlikte rol almıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Ankara Saldırı Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Mühürdar kimdir, nereli? Fatih Mühürdar kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 01:14:50. #1.15#
title