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Fatih Karagümrük: 1-1

Fatih Karagümrük: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 5'inci haftasında B Grubu ekiplerinden Hakkarigücü Spor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 5'inci haftasında B Grubu ekiplerinden Hakkarigücü Spor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1  berabere kaldı.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan maçı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda taraftar izledi. Karşılaşmanın 1'inci dakikasında Saratu'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Hakkarigücü Spor,  27'nci dakikada Adam Jereko'nun kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. Bu dakikalardan sonra konuk takıma karşı daha üstün bir oyun sergileyen Hakkarigücü Spor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük: 1-1

Fatih Karagümrük: 1-1

Fatih Karagümrük: 1-1

Fatih Karagümrük: 1-1

Fatih Karagümrük: 1-1

Fatih Karagümrük: 1-1

Fatih Karagümrük: 1-1

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