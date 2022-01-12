Fatih Karagümrük: 1-1

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 5'inci haftasında B Grubu ekiplerinden Hakkarigücü Spor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan maçı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda taraftar izledi. Karşılaşmanın 1'inci dakikasında Saratu'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Hakkarigücü Spor, 27'nci dakikada Adam Jereko'nun kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. Bu dakikalardan sonra konuk takıma karşı daha üstün bir oyun sergileyen Hakkarigücü Spor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.