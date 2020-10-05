FATİH'İN TABLOSU OSMANLI HANEDANI FERTLERİYLE BULUŞTU
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FATİH'İN TABLOSU OSMANLI HANEDANI FERTLERİYLE BULUŞTU

05.10.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:15
FATİH'İN TABLOSU OSMANLI HANEDANI FERTLERİYLE BULUŞTU

İSTANBUL DHAOsmanlı Hanedanı fertleri, Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin satın alarak Türkiye'ye getirdiği orijinal tablosu ile buluştu.

İSTANBUL DHA

Osmanlı Hanedanı fertleri, Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin satın alarak Türkiye'ye getirdiği orijinal tablosu ile buluştu.

İBB'nin Saraçhane'de gerçekleştirilen buluşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Abdülmecit'in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel; 5. Murad'ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad; Reşat'ın torunu Rukiye Bala Hodo ile Vahdettin'in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü'yü Saraçhane'de ağırladı. Osmanlı Hanedanı fertlerine, İstanbul'un kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutlayacağımız 6 Ekim'de halka açılacak tablonun gösterimini yapan İmamoğlu, sonrasında konuklarını makam odasında misafir etti.  İBB Başkanı İmamoğlu buluşma sırasında, geçmişine üst seviyede saygı duyan bir kişi olduğunu vurgulayarak, "Osmanlı İmparatorluğu, hepimizin bir gurur vesilesidir. 600 yıllık bir dönemi bize yaşatan ve geçmişinde böyle bir tarihi başarıyı elde etmiş bir dönemi, hatta dünyada birçok değişime imza atmış bir dönemi Türk halkına yaşatmış bir devleti, en derinlemesine anlamak, hissetmek hepimizin sorumluluğudur diye düşünüyorum" dedi. 

Padişah Abdülmecit'in torunu Arzu Enver Erdoğan da, "Çok mutlu olduk, şeref duyduk. Bu tabloyu aldığınız ve bize kazandırdığınız için de sevinçliyiz. Biz de aile olarak, sizin için ne yapabilirsek, her zaman yanınızdayız ve hizmetinize de hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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