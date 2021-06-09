Fatih Erbakan kimdir? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kaç yaşında, aslen nerelidir?

23 Kasım 2018 yılında kurulan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan kimdir? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kaç yaşında, aslen nerelidir?

23 Kasım 2018 yılında kurulan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan kimdir? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kaç yaşında, aslen nerelidir?

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

Muhammed Ali Fatih Erbakan 1979 yılında , Ankara'da doğan Türk mühendis, politikacı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) genel başkanı. Aynı zamanda Necmettin Erbakan Vakfı'nın başkanlığını yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 54'üncü hükûmetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğludur.

Fatih Erbakan, ortaokul öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitmiş fakat annesi Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans öğrenimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanı almıştır.

Siyasi faaliyetleri

1999 senesinde Fazilet Partisi Çankaya teşkilatında seçim ve gençlik çalışmalarına iştirak etti. Lisans eğitimini gördüğü Başkent Üniversitesi'nde MGV üniversite temsilciliği yaptı. Saadet Partisi kurulduktan sonra genel merkez gençlik kolları yönetim kurulunda bulundu. Saadet Partisi genel idare kurulu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görevini 2014 yılında yapılan 5. Olağan Kongreye kadar sürdürmüştür. Kongrede aday olan Erbakan'ın yerine yeniden Mustafa Kamalak seçilmiştir.

Erbakan, Andy-Ar adlı araştırma şirketinin 2011 yılında yayınladığı geleceğin potansiyel liderleri listesinde ilk ona girdi.14 Haziran 2013 tarihinde kurulan Necmettin Erbakan Vakfı'nın ilk genel başkanı seçildi.

YRP genel başkanlığı (2018-günümüz)

23 Kasım 2018 yılında Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) kurdu ve genel başkanı seçildi. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'de 81 il, 800 ilçede teşkilatlanmış ve çalışmaları devam etmektedir. 17 Kasım 2019 tarihinde YRP genel başkanı olarak, 45.000 kişilik katılımla Türk siyasi tarihindeki en geniş katılımlı büyük kongrelerden birini düzenlemiştir. Ayrıca ilk mitingi 9 Şubat 2020 Tarihinde Sakarya Demokrasi Meydanı'ndaki alanda Kudüs Mitingi olarak gerçekleştirmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır