Daha önceki aşı söylemleriyle gündemi meşgul eden Erbakan, 'bebeklere aşı' iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Daha önceki aşı söylemleriyle gündemi meşgul eden Erbakan, 'bebeklere aşı' iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Korona aşısı nedeniyle 3 kulaklı 5 gözlü yaratıkların doğacağı iddialarıyla gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yanlış aşı yapılan bebekle ilgili açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Bu vahim olay apaçık bir suç itirafıdır. Bu durum başka bir ülkede yaşansa o ülkenin bakanı anında istifa ederdi. Sorumlular mutlaka hesap vermeli" sözlerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, yurt sorunu ve yüksek kiralar nedeniyle sıkıntı yaşayan üniversite öğrencileri ile ilgili, "Yurt sorunundan kaynaklı özellikle büyükşehirlerimizde öğrencilerimizin kiralık ev tutmak durumunda kaldıklarında karşılaştıkları çok yüksek kira fiyatları gerçekten de gençlerimizden kendi teşkilatımızın içerisindeki gençlerimizden de birebir duyduğumuz ciddi bir problemdir. 8 milyonu aşan üniversite, yüksek lisans, ön lisans, doktora ve lisans öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara baktığınızda kapasitenin yaklaşık 720 bin yatak olduğunu görüyorsunuz. Özel yurtlara baktığınız zaman yaklaşık 4 bin 300 özel yurt ve toplam yatak kapasitesinin de bunların da 420 bin civarında olduğu gözüküyor. 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi yurtlarda. Yurt ihtiyacının çok yüksek düzeyde olduğu mevcut yatak kapasitesinin gerekenin ihtiyacı karşılamanın çok uzağında olduğu açık bir şekilde ortadadır" şeklinde konuştu.

Fatih Erbakan, bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili durumu değerlendirip şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir olay herhangi başka bir ülkede olsa Sağlık Bakanı hemen o an istifa eder. Bebeğe, çocuğa annesinin, babasının haberi olmadan herhangi bir yiyeceği veremezsiniz. Böyle bir şey nasıl yapılabilir, böyle bir yanlışlık nasıl olabilir. Bu apaçık bir suç itirafıdır. Mutlaka soruşturulması gerekir. Sonuna kadar titizlikle, ciddiyetle gidilmesi gerekir.

Bizim çocuklarımız, bebeklerimiz küresel güçlerin, çok uluslu şirketlerin deney için kullanacakları kobay değildir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Söylenen konunun ahlaki yanının, hukuki mahsurunun yanında bir de bilimsel tarafı da var. Profesörlük unvanına sahip bir insan 'yanlışlıkla hastanede birkaç tane çocuğa, bebeğe yaptık, test ettik sorun çıkarmıyor' diyebilmesi; bunun faz aşamasından geçerek test edilmesi, onaylanması, yan etkilerinin raporlanması, sonuçlarının gözlenmesi en az 5-6 senelik test süreci varken, hastanede 'yanlışlıkla' 'birkaç çocuğa, bebeğe yaptık sorun olmuyor, sizde güvenle yaptırabilirsiniz? Bizim en başından beri söylediğimiz bu işin sonu çocukları aşılamaya gidecek. Böyle bir felakete tedbir alınması, 'dur' denilmesi gereklidir. Bizim bu vahim olay ve bu apaçık suç itirafı karşısında dün hemen sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla açıklamada bulunduk. Yetkilileri göreve çağırdık. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir soruşturma başlattığını da öğrendik, memnun olduk. Bu soruşturmanın en titiz şekilde yürütülmesi ve mutlaka sorumlularından hesap sorulması gereklidir."

Fatih Erbakan, daha önce koronavirüs aşılarıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullanmıştı. Aşı olmadığını ve olmayı da düşünmediğini belirten Erbakan, mRNA aşısı olanlar için "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor" demişti.

Daha önceki aşı söylemleriyle gündemi meşgul eden Erbakan, 'bebeklere aşı' iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Caner Cindoruk
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Halil İbrahim Dervişoğlu Şans Oyunları Boris Johnson Kazım Karabekir Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Daha önceki aşı söylemleriyle gündemi meşgul eden Erbakan, 'bebeklere aşı' iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 14:34:55. #1.12#