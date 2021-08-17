Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız

Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle bugün de biz Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle bugün de biz  Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Afganistan'da son gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

ABD, AFGANİSTAN'A KAOS, KAN VE GÖZYAŞI GETİRDİ

Açıklamasında, "ABD güçleri girdikleri bölgeye her zaman olduğu gibi yine çatışma, kaos, kan ve gözyaşı getirmişlerdir. Aynen Irak'ta olduğu gibi Afganistan da müdahale sonrası eskisinden daha da karmaşık ve problemli hale gelmiştir" ifadelerini kullanan Erbakan şunları kaydetti:

"Kaba kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan ABD Yönetimi ve arkasındaki güçlerin, bozuk zihniyetleri ve çarpık hak anlayışları nedeniyle ellerini sürdükleri her nokta perişan olmakta, askerlerini gönderdikleri her coğrafyada kaos hakim olmaktadır. Yaptıkları planlar, projeler, attıkları adımlar tüm insanlığın zarar hanesine yazılmakta, çözmeyi vaat ettikleri sorunlar daha da derinleşmekte, daha da içinden çıkılmaz hal almaktadır. ABD'nin doğrudan asker gönderdiği veya aracılar eliyle ajandasını uyguladığı Somali, Irak, Suriye, Mısır ve son olarak büyük bir üzüntü ile takip ettiğimiz Afganistan. Faili şaibeli 11 Eylül 2001 olaylarını bahane ederek gerçekleştirilen uluslararası müdahalenin, aradan geçen 20 senenin sonunda Afganistan'ı getirdiği nokta ortadadır.  Bu yaşananlar ne kadar büyük maddi güce, ne kadar gelişmiş silahlara ve teknolojiye sahip olurlarsa olsunlar, doğru hak anlayışına sahip olmayanların insanlığa saadet ve selamet getiremeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır."

BÖLGENİN GÜVENLİĞİ ATILACAK DİPLOMATİK ADIMLARA BAĞLI

Bölgenin güvenliği için Afganistan sorunun çözümüne yönelik atılacak adımların kaçınılmaz olduğunu söyleyen Erbakan, "1979'da başlayan Sovyet işgalinden itibaren 40 seneden fazla zamandır huzura ve barışa hasret kalan Afganistan'da, silahların tamamen susması, barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğin tesisi, yeniden imar ve inşa sürecinin başlaması için başta Türkiye olmak üzere, Afganistan'a komşu olan D-8 üyesi İran ve Pakistan ve Afganistan ile sınırı olan Türkistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın süratle bir araya gelip gerçekleştirecekleri zirve ile Afganistan konusunda çözüme yönelik diplomatik adımları atması artık kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR, ARABULUCULUĞA HAZIRIZ'

"Bölgenin istikrarı ve güvenliği, Afgan halkının selameti için Afganistan politikamız ABD'nin ajandasına göre değil, D-8 ve komşu Türk Devletleri ile iş birliği içerisinde oluşturulmasına bağlı" diyen Erbakan, sorunun çözümü için parti olarak arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Neredeyse yarım yüzyıldan beri küresel güçler tarafından istikrarsızlığa ve kaosa sürüklenen ve büyük acılar yaşayan Afganistan'da, dış güçlerin değil Afgan halkının çıkarlarını önceleyen, kucaklayıcı ve birleştirici adımların atılması, barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düşmektedir. Gelinen noktada, Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle, bugün de biz  Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'dan daha önce bira kutularını çıkaran Almanya'nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
Afganistan'dan daha önce bira kutularını çıkaran Almanya'nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
Taliban basın sorumlusu Afgan kadın sunucunun programında soruları yanıtladı
Taliban basın sorumlusu Afgan kadın sunucunun programında soruları yanıtladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Magazin Kibariye Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mert Günok Mesut Özil Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:13:20. #1.16#

title