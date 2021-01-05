Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Fatih Bulut'un hayatı ve müzik kariyeri merak edildi. Peki Fatih Bulut kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Fatih Bulut hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Çok sevdim yalan oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Peki Fatih Bulut kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, burcu ne, yeni şarkısı ne zaman çıkacak?
FATİH BULUT KİMDİR?
Aslen Kayserili olan Fatih Bulut, geçimini düğünlerde türkücülük yaparak sağlıyor. Fatih Bulut 1984 doğumlu olup 10 kardeştir.
Fatih Bulut doğum tarihi : 1984
Fatih Bulut kaç yaşında : 36 yaşında
Fatih Bulut mesleği ne : Türkücü
Fatih Bulut nereli : Kayseri
Fatih Bulut evli mi : Evli, 2 çocuğu var.
Ünlü türkücünün babası kanserden, abisi ise kalp krizinden hayatını kaybetti. Evli olan Bulut'un bir kız, bir erkek çocuğu var. Fatih Bulut 35 yaşında.
Fatih Bulut dönem dönem TV programlarına konuk olmaktadır. Bugün de Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmuştur. Fatih Bulut'un en çok izlenilen ve beğenilen şarkısı "Çok Sevdim Yalan Oldu" Youtube'da şuanda 256 milyon izlenmeye sahiptir. Toplamda 1.6 milyon da beğenisi vardır.
ÇOK SEVDİM YALAN OLDU SÖZLERİ
Umut ışıklarım bir bir söndüler
Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler
Her topluma girdim onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bilmezyordu geceler
Her topluma girdim amma onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler zalım geceler
Umudum gecem, gecemdegündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Annem yanına vallaha gelecem
Ölmeden gitmeden babam elin öpecem
Yar Allah nasip etse kıymet bilecem
Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler
Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem
Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler dümen geceler
Geceler geceler yordu geceler
Umudum gecem, gecemdegündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Geceler geceler hayın geceler
Geceler geceler yaktı geceler