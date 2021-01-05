Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Fatih Bulut'un hayatı ve müzik kariyeri merak edildi. Peki Fatih Bulut kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Fatih Bulut hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çok sevdim yalan oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Peki Fatih Bulut kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, burcu ne, yeni şarkısı ne zaman çıkacak?

FATİH BULUT KİMDİR?

Aslen Kayserili olan Fatih Bulut, geçimini düğünlerde türkücülük yaparak sağlıyor. Fatih Bulut 1984 doğumlu olup 10 kardeştir.

Fatih Bulut doğum tarihi : 1984

Fatih Bulut kaç yaşında : 36 yaşında

Fatih Bulut mesleği ne : Türkücü

Fatih Bulut nereli : Kayseri

Fatih Bulut evli mi : Evli, 2 çocuğu var.

Ünlü türkücünün babası kanserden, abisi ise kalp krizinden hayatını kaybetti. Evli olan Bulut'un bir kız, bir erkek çocuğu var. Fatih Bulut 35 yaşında.

Fatih Bulut dönem dönem TV programlarına konuk olmaktadır. Bugün de Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmuştur. Fatih Bulut'un en çok izlenilen ve beğenilen şarkısı "Çok Sevdim Yalan Oldu" Youtube'da şuanda 256 milyon izlenmeye sahiptir. Toplamda 1.6 milyon da beğenisi vardır.

ÇOK SEVDİM YALAN OLDU SÖZLERİ

Umut ışıklarım bir bir söndüler

Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler

Her topluma girdim onlar ittiler

Ezdi tükenmedik bilmezyordu geceler

Her topluma girdim amma onlar ittiler

Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler

Uykular haram oldu gençliğim bak,

Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler zalım geceler

Umudum gecem, gecemdegündüz oldu oldu

Demir mazgallar dört duvar oldu

Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu

Oldu oldu çok sene oldu

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler yaktı geceler

Annem yanına vallaha gelecem

Ölmeden gitmeden babam elin öpecem

Yar Allah nasip etse kıymet bilecem

Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler

Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem

Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler

Uykular haram oldu gençliğim bak,

Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler

Geceler geceler dümen geceler

Geceler geceler yordu geceler

Umudum gecem, gecemdegündüz oldu oldu

Demir mazgallar dört duvar oldu

Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu

Oldu oldu çok sene oldu

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler yaktı geceler

Geceler geceler hayın geceler

Geceler geceler yaktı geceler