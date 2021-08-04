Fatih Belediyesi, Saraybosna'daki "Aliya İzetbegoviç Meydanı"nı yenileyecek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Meydanı'nın, Fatih Belediyesinin finansal desteğiyle gerçekleştirilen restorasyon projesine başlandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Meydanı'nın, Fatih Belediyesinin finansal desteğiyle gerçekleştirilen restorasyon projesine başlandı.

Meydanın bulunduğu Stari Grad Belediyesi ile kardeş belediye olan Fatih Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen restorasyon projesinin başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric katıldı.

Girgin, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'e her alanda elinden geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Bosna Hersek'in Türkiye'deki yangınlar dolayısıyla üzüntü duyduğunu bildirerek gerekirse personel gönderebileceğini açıkladığını anımsatan Girgin, bunun karşılıklı bir yardımlaşma olduğunu kaydetti.

Aliya İzetbegoviç Meydanı'nın yenilenme ihtiyacı bulunduğunu söyleyen Girgin, "Tabii ki ülkeler arası ilişkilerde yerel yönetimler arası ilişkiler de çok çok önemli. Türkiye'deki yerel yönetimlerin yani belediyelerin en fazla kardeş belediyesi olan ülke de Bosna Hersek." dedi.

Girgin, meydanın, Fatih Belediyesinin katkılarıyla yenilenecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hadzibajric de meydanın, Saraybosna'nın kış olimpiyatlarına ev sahipliği yaptığı 1984 yılından bu yana hiç yenilenmediğini anımsatarak, "Çok kötü durumda olan bu meydan, 40 yıllık aradan sonra yenileniyor." diye konuştu.

Şehrin merkezinde bulunan bir meydanın bu durumda olmasına daha fazla göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan Hadzibajric, "Saraybosna'nın kalbinde yaklaşık 1600 metrekarelik muhteşem bir meydana sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Restorasyon projesinin yaklaşık 155 bin avroya mal olacağını söyleyen Hadzibajric, projenin, önceki yıllarda da farklı projelere katkı sağlayan kardeş Fatih Belediyesi tarafından finanse edileceğini aktardı.

Hadzibajric, "Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in adını taşıyan meydanın, hak ettiği görkeme kavuşacağını umuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin