Son dakika haber! Fatih Aydın, 'izinsiz bank' davasında kardeşini suçladı

AYDIN (İHA) - Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, "bankacılık kanununa aykırılık" suçundan da hakim karşısına çıktı. Fatih Aydın, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" diyerek kardeşi Mehmet Aydın'ı suçladı.

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, ağabeyi Mehmet Aydın ile birlikte Çiftlik Bank sistemindeki 'Bank' adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle "bankacılık kanununa aykırılık" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada da hakim karşısına çıktı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Fatih Aydın, Türkiye'de bir adresi olmadığını ve mal varlığının bulunmadığını söyledi. Aydın savunmasında, Çiftlik Bilgi İşlem, Bilişim Tarım ve Hayvancılık ticaret Limited Şirketi'nde 3-4 ay kadar kısa bir dönem müdürlük görevi yaptığını söyleyerek, "Ben şirketlerin hiç birisinin resmi olarak sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde de hiç çalışmadım. Şirket faaliyetlerine katılmadım" dedi.

"Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır"

Bunun üzerine mahkeme hakimi sanık Fatih Aydın'a şirket faaliyetinde aktif olup olmadığını sordu. Aydın, "Kardeşim bana şirketin aktif olmadığını söyledi" dedi. Mahkeme hakiminin, "Ben suç işlemedim, kardeşim mi yaptı diyorsun" şeklinde soru sorması üzerine ise Fatih Aydın, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" diye cevap verdi.

"Kardeşim Uruguay'da bana araba hediye etti"

Çiftlik Bank yapılanmasına hiçbir zaman dahil olmadığını söyleyen Fatih Aydın, Bursa'da açılan şarküteride ruhsat sıkıntısı olması nedeniyle müdürlük görevi verildiğini ancak kendisinin getir götür işlerini yaptığını söyledi. Aydın, Çiftlik Bank sitesi ve oyunuyla ilgili hiçbir ilgi ve bilgisinin olmadığını söyleyerek, "Siteye ilişkin hiçbir faaliyette bulunmadım, oyun oynattırmadım, kazanç sağlamadım. Ben sadece kendi aracımla kardeşimin işçisi olarak çalıştım ve maaş aldım" dedi. Mahkeme hakimi, Fatih Aydın'a sistem üzerinden kendisinin kazanç sağlayıp sağlamadığını sordu. Fatih Aydın ise, "Uruguay'a gittiğimde kardeşim bana bir araba hediye etmişti. Onu da zaten Uruguay aldı" diye cevap verdi.

"Belediye görevlileri 'bank ibaresini kullanamazsınız' demişti"

"Çiftlik Bank ismini kesinlikle ben kullanmadım. Kimseye de kullanması için, oyun oynaması için öneride bulunmadım" diyen Aydın, "Şarküteri 3 katlı bir binadan oluşuyordu. Kapısında Çiftlik Bank yazıyordu. O dönem, 'Bank ibaresini kullanamazsınız' diyerek belediyeden görevliler geldi. Ben böyle bir olay hatırlıyorum" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, sanık Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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