Fatih Aydın bulundu mu? SON DAKİKA! Esra Erol Fatih Aydın olayı ne oldu, DNA sonucu açıklandı mı?

İstanbul Küçükçekmece'de terk edilmiş bir binada bulunan erkek cesedi, "Fatih Aydın bulundu mu?" sorusunu daha da çarpıcı hale getirdi. Esra Erol'da işlenen Fatih Aydın olayı, kıyafet benzerliği nedeniyle cesedin ona ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Esra Erol, Fatih Aydın olayı ne oldu sorusunu soran binlerce kişi, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek DNA test sonuçlarını bekliyor. İşte son durum ve detaylar…

FATİH AYDIN BULUNDU MU?

Fatih Aydın, 7 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Halkalı'da ailesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından kayıplara karışmıştı. O günden bu yana başta Esra Erol'un ATV'deki programı olmak üzere birçok platformda aranan Aydın'a dair son gelişme, Küçükçekmece'de terk edilmiş bir binada bulunan erkek cesediyle ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de 3 gün önce arazide bulunan erkek cesedinin, hakkında 9 ay önce kayıp başvurusu yapılan Fatih Aydın'a (22) ait olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Rabia Aydın; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan Fatih Aydın'dan aylardır haber yok. Anne Rabia Aydın'ın stüdyodaki halleri ve sorulara tutarsız cevap vermesi dikkatleri üzerine çekti.

Esra Erol, Rabia Aydın'a "oğlunu eve getirmek için telefonla aradın mı?" diye sordu. Rabia Aydın, yeğeninin kendisini aradığını ve "Merak etme Fatih eve gelece" dediğini söyledi. Rabia Aydın sabah uyandığında oğlunu görmediğini ama telefonunda 4 cevapsız çağrısı olduğunu anlattı. Bunun üzerine Esra Erol, "Neden geri aramadın?" diye sordu. Rabia Aydın, "İçimden gelmedi" diye cevap verdi. Bunun üzerine "7 Temmuz sabahı ben sabah işe gitmiştim" diyen baba Mahmut Aydın'ın da o gün işe gitmediği ortaya çıktı. Mahmut Aydın'ın 7-8 Temmuz günlerinde Tepeüstü Mezarlığı'nda beton döktüğü öğrenildi.

7 Temmuz günü baba Mahmut Aydın, arkadaşı Hakan'ı arayıp oğlu Fatih Aydın'ın kaybolduğunu söylediği, bunun üzerine Hakan'ın anne Rabia'yı aradığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde programa bağlanan Fatih Aydın'ın anneannesi ise, "Torunuma Mahmut Aydın zarar verdi" dedi.

Bu olayların üzerine yayına çıkmayan Mahmut Aydın soruları cevapsız bıraktı ve yeni iddialar ortaya attı. Mahmut Aydın, 'Fatih'i kuzeni Ahmet saklıyor' dedi. Rabia Aydın, eşi Mahmut Aydın'ın arkadaşı Hakan ile oğlu Fatih kaybolduktan sonra sohbet ettiklerini açıkladı. Esra Erol "Belki de tüm bu sohbetler senin kafanı karıştırmak içindi. Senin Fatih'i aramana engel oldu" dedi.

DNA SONUCU AÇIKLANDI!

Küçükçekmece'de 3 gün önce arazide bulunan erkek cesedinin, hakkında 9 ay önce kayıp başvurusu yapılan Fatih Aydın'a (22) ait olduğu belirlendi.

Fatih Mahallesi Atatürk Köşkü Caddesi'nde 13 Nisan'da, 3 katlı metruk binanın arka tarafındaki boş arazide bulunan ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset üzerindeki kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı. Alınan DNA örneklerinin ardından cesedin daha önce kayıp başvurusu yapılan Fatih Aydın'a ait olduğu tespit edildi. Fatih Aydın hakkında ailesinin 7 Temmuz 2024'te polise kayıp başvurusunda bulunduğu, annenin ifadesinde, oğlunun babasıyla yaşanan tartışmanın ardından sinirlenerek evden çıktığını, kendisinden bir daha haber alınamadığını söylediği öğrenildi.