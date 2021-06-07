Fatih Altaylı, Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e çağrıda bulundu: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla
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Fatih Altaylı, Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e çağrıda bulundu: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla

Fatih Altaylı, Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e çağrıda bulundu: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla
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Ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker, bu hafta yayınladığı videoda Habertürk programcısı Veyis Ateş'i hedefe koymuştu. Peker'in iddialarına henüz bir yanıt vermeyen Ateş'e çağrıda bulunan aynı kanalda çalıştığı gazeteci Fatih Altaylı, "Ondan beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde yalanlaması. Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması. Onun yerinde olsam öyle yapardım" dedi.

Pazar günü yayınladığı 9. videoyla yine birçok ismi hedefe koyan suç örgütü lideri Sedat Peker, Habertürk programcısı Veyis Ateş'le ilgili de bir iddiada bulunmuştu. Veyis Ateş, Peker'in iddialarına henüz bir yanıt vermezken, gazeteci Fatih Altaylı aynı yayın grubunda çalıştığı Ateş'e çağrıda bulundu.

"İTHAMLAR ÇOK ÇOK KÖTÜ"

Altaylı, "Peker'in ithamları arasında, Habertürk ekranlarından tanıdığınız Veyis Ateş'e yönelik olanlar da var. Ateş'in AK Parti'ye yakın bir gazeteci olduğu sır değil. Bunda bir suç da yok. Ancak sonrasındaki ithamlar çok çok kötü. Meslekle bağdaşmayan şeyler. Doğru mudur, değil midir bilemem! Doğru olmamasını umarım ve tercih ederim ama kimsenin ne kefiliyim ne velisi" ifadesini kullandı.

"MESELEYİ YARGIYA TAŞIMASINI BEKLİYORUM"

Altaylı, "Bu yüzden de aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş'ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde yalanlaması. Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması. Onun yerinde olsam öyle yapardım" düşüncesini dile getirdi.

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