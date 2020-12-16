Fatih Altaylı'nın "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik" açıklaması için suç duyurusu
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Fatih Altaylı'nın "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik" açıklaması için suç duyurusu

16.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:29
Fatih Altaylı'nın

Gazeteci Fatih Altaylı Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı değerlendirmelerde, "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar" dedi. Altaylı'nın bu açıklamaları tepki çekerken, Mülteci Hakları Derneği ise gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan 'TekeTek' adlı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Suriyeli mültecilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altaylı, "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SURİYE'YE SAVAŞSIZ KAYBETTİK"

Açıklamalarına devam eden Altaylı, "Son derece özgürler, hiçbir yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok, yasaklar onları bağlamıyor bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar. Sokağa baktığımız zaman ortaya çıkan tablo bu" ifadelerini kullandı.

"KİMSE ONLARA BİR ŞEY SORMUYOR"

Altaylı daha sonra, "Sağlık hizmetleri onlara bedava, Türk vatandaşlarına değil. Sokaklar Türk vatandaşlarına yasak şu an onlara değil. Ellerini kollarını sallayarak girip çıkabiliyorlar, kimse onlara bir şey sormuyor. Ne yazık ki durum bu" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Altaylı'nın bu ifadeleri özellikle sosyal medyada tepkilere neden olurken, Mülteci Hakları Derneği konuyla ilgili olarak harekete geçti. Dernek, Altaylı'nın halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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