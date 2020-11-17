Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmek kırıldı
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Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmek kırıldı

17.11.2020 23:09 | Son Güncelleme: 17.11.2020 23:44

Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerin anlaşılmaması üzerine gazeteci Fatih Altaylı, HaberTürk'te yayınlanan Teke Tek programında, bir sosyal medya kullanıcısının sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin esprili yorumunu canlı yayına taşıdı. Konuklar, canlı yayında gülmekten kendilerini alamadılar.

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyada gündem olan yeni tedbir kararlarındaki karışıklığı canlı yayına taşıdı. Altaylı kullanıcılar tarafından atılan esprili tweetleri okuyup "Bunu anlamayacak ne var? dedi.

"BU ANLAMAYACAK NE VAR?"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın canlı yayında okuduğu tweette şu ifadelere yer verildi:

"Bunu anlamayacak ne var? Kıraathaneler uzaktan eğitime devam edecek. Sinemalara saat 10.00-20.00 arası sadece 65 yaş üzeri girebilecek, bu saatler dışında 20 yaş altına yasak. AVM'ler ayakta yolcu alamayacak. Toplu taşıma araçları sadece paket servisi yapacak."

Fatih Altaylı kafa karıştıran yasaklarla ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten yıkıldı

KAFA KARIŞTIRAN YENİ TEDBİRLER, SOSYAL MEDYADA 'Tİ'YE ALINDI

Koronavirüs yayılmasını engellemek için alınan tedbir kararları, birçok kişinin kafasını karıştırdı. Sosyal medya kullanıcıları kafa karıştıran tedbirler için çok sayıda esprili paylaşım yaptı.

İşte bazı paylaşımlar;

Fatih Altaylı kafa karıştıran yasaklarla ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten yıkıldı
Fatih Altaylı kafa karıştıran yasaklarla ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten yıkıldı

YENİ TEDBİRLER

  • Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Okullardaki eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.
  • 65 yaş ve üstü için uygulanan 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de geçerli olacak.
  • Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.
  • Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
  • Restoran ve kafeler sadece paket servisi yapacak.
  • Kıraathanelerdeki faaliyetlere bir süre ara verilecek.
  • Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.
  • Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmek kırıldı
Haber Yorumları (1)
VİRÜS ORAYA GİRMİYOR OLMALI: Sadece ibadethanelere yasak yok herhelde.
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