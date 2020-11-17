Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmek kırıldı

Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerin anlaşılmaması üzerine gazeteci Fatih Altaylı, HaberTürk'te yayınlanan Teke Tek programında, bir sosyal medya kullanıcısının sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin esprili yorumunu canlı yayına taşıdı. Konuklar, canlı yayında gülmekten kendilerini alamadılar.

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyada gündem olan yeni tedbir kararlarındaki karışıklığı canlı yayına taşıdı. Altaylı kullanıcılar tarafından atılan esprili tweetleri okuyup "Bunu anlamayacak ne var? dedi.

"BU ANLAMAYACAK NE VAR?"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın canlı yayında okuduğu tweette şu ifadelere yer verildi:

"Bunu anlamayacak ne var? Kıraathaneler uzaktan eğitime devam edecek. Sinemalara saat 10.00-20.00 arası sadece 65 yaş üzeri girebilecek, bu saatler dışında 20 yaş altına yasak. AVM'ler ayakta yolcu alamayacak. Toplu taşıma araçları sadece paket servisi yapacak."

KAFA KARIŞTIRAN YENİ TEDBİRLER, SOSYAL MEDYADA 'Tİ'YE ALINDI

Koronavirüs yayılmasını engellemek için alınan tedbir kararları, birçok kişinin kafasını karıştırdı. Sosyal medya kullanıcıları kafa karıştıran tedbirler için çok sayıda esprili paylaşım yaptı.

İşte bazı paylaşımlar;

YENİ TEDBİRLER