fastPay Wildcats, Garena Free Fire kadrosunu duyurdu
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fastPay Wildcats, Garena Free Fire kadrosunu duyurdu

Playerbros - Haberler | Gamegar
fastPay Wildcats, Garena Free Fire kadrosunu duyurdu

fastPay Wildcats, Garena Free Fire kadrosunu açıkladı.

fastPay Wildcats, Garena Free Fire kadrosunu resmi Twitter adresinden paylaştı.

Kadroda yer alan isimler:

  • Arda "2Pac" Duman
  • Mert "Ice" Çelen
  • Halil "Perp" Can
  • Yusuf "Crystal" Gül
  • Ö. Talha "Talo" Ererişken

GARENA FREE FIRE NEDİR?

Garena Free Fire, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanan bir battle royale oyunudur. Oyun 2019'da dünya çapında en çok indirilen mobil oyun olmuştur.

Oyun, diğer oyuncuları öldürmek için silah ve ekipman arayan bir adadaki bir paraşütten düşen 50'ye kadar oyuncudan oluşur. Oyuncular başlangıç ??pozisyonlarını seçmekte, ömürlerini uzatmak için silah ve malzemeleri almakta özgürdür. Oyuncular bir oyuna katıldıklarında adanın üzerinden uçacak olan bir uçakta olurlar. Oyuncuların nihai hedefi, adada çevrimiçi olarak maksimum 50-51 oyuncu ile hayatta kalmaktır; bu, oyuncuların yol boyunca karşılaştıkları tüm rakipleri ortadan kaldırmayı ve hayatta kalan tek kişi olmalarını sağlamayı gerektirir. Oyunun haritasının mevcut güvenli alanı zamanla küçülür ve hayatta kalan oyuncuları karşılaşmaya zorlamak için daha dar alanlara yönlendirir. Hayatta kalan son oyuncu veya takım, turu kazanır.

Kaynak: Playerbros

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