Fashion Week Istanbul yarın başlıyor
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Fashion Week Istanbul yarın başlıyor

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Fashion Week Istanbul yarın başlıyor

www.fashionweek.istanbul adresinden takip edilebilecek moda haftası aynı zamanda; Club House ve Instagram canlı yayınlarıyla, dünyaca ünlü influencer'ları ve moda profesyonellerini bir araya getirecek.

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İlk gününde podyumu, New Gen projesi kapsamındaki genç tasarımcıların koleksiyonlarıyla açacak olan Fashion Week Istanbul'da sırasıyla; Mehmet Emiroglu, CEREN OCAK, Niyazi Erdoğan, NEDO by Nedret Taciroğlu, TAGG, LUG VON SIGA ve DICE KAYEK koleksiyonları sergilenecek.

Devamındaki günlerde ise; ÇİĞDEM AKIN, Cihan Nacar, MUSEUM OF FINE CLOTHING, LUG VON SIGA, Hakaan Yıldırım, Hatice Gökçe, MEHTAP ELAİDİ, Meltem Özbek, Mert Erkan, Murat Aytulum, Nej, NİHAN PEKER, Özgür Masur İstanbul, ÖZLEM KAYA, ÖZLEM SÜER, sudietuz, RED BEARD, TUBA ERGIN, TUVANAM, Y PLUS by Yakup Biçer, ZEYNEP ERDOGAN, Zeynep Tosun ve İstanbul Moda Akademisi New Gen Karma projesi kapsamındaki genç tasarımcılar Fashion Week Istanbul'daki yerini alacak.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen Fashion Week Istanbul, uluslararası dijital kampanyalar ve iş birlikleriyle Türk tasarımcı ve markalarını dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Moda haftası bu yıl global tanıtım projesi kapsamında; Vogue Runway, Business of Fashion ve dünyanın en önemli moda iletişimi şirketi Karla Otto ile iş birliği yapıyor. Türk tasarımcıların ve markaların koleksiyonları, dünyanın en büyük dijital showroom'u JOOR aracılığıyla da tüm dünyaya açılmaya devam ediyor.

Fashion Week Istanbul'un takvimi; www.fashionweek.istanbul adresinden, resmi Instagram hesabı @fwistanbul'dan, #fwistanbul ve #istanbulpiecedtogether hashtag'i üzerinden takip edilebilecek.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmekte ve Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde yürütülmektedir.

Kaynak: Bültenler

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