Fas'ta YEE Türk Sinema Haftası etkinlikleri başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Sinema Haftası etkinlikleri Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

İkincisi düzenlenen etkinliğin açılış programına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmed Aydın Doğan, sinema sanatçıları, Türkiye ve Fas'tan yönetmenler katıldı.

Büyükelçi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin gün geçtikçe gelişen iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlülüğüne işaret ettiğini söyledi. Türkiye ve Fas arasındaki ilişkilerin sanat, sağlık, eğitim ve diğer alanlardaki işbirliğiyle geliştirilmesinin mümkün olduğuna dikkati çeken Doğan, bu yılki etkinliğin başkentle sınırlı kalmayacağını birçok kentte de yapılacağını hatırlattı.

YEE Rabat Müdürü Ensar Fırat da Türk sinemasına ilgi duyan sanatsever bir kitlenin etkinlikte hazır bulunduğunu, her iki ülkeden de sinema sanatçılarının programa geldiklerini vurguladı. İki kardeş ülkenin halkları arasında kültür ve sanat alışverişi için etkinliğin iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Fırat, bu tür etkinliklerin Fas ve Türk sineması arasında işbirliği yollarının güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

İlk günkü gösterimde başrolünü Aras Bulut İynemli'nin, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı 7. Koğuştaki Mucize filmi yer aldı.

Başkent Rabat'ın dışında Kazablanka ve Tanca kentlerinde de 7 Türk filminin gösterileceği Türk Sinema Haftası etkinlikleri 27 Kasım'a dek sürecek.