Fas'ta trafik kazası: 12 Çinli yaralandı

09.08.2019 17:14

Fas'ın Fes şehrinde Çinli turistleri taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 12 Çinli yaralandı.

Çin'in Rabat Büyükelçiliği, Fas'ın üçüncü büyük şehri Fes'te meydana gelen otobüsün kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 Çinlinin yaralandığını doğruladı. Yaralanan turistlerin en yakın hastaneye kaldırıldığı aktarılırken polis, 15 yaşındaki Faslı bir çocuğun bayırda park halinde olan otobüsü çalıştırması üzerine kaldırıma çıktığını ve 12 turistin yaralandığını belirtti. - RABAT

Kaynak: İHA