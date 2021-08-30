Fas'ta genel seçimlere doğru

Görüntü Dökümü: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri el-Osmani'nin esnafları ziyaret etmesi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sadeddin el-Osmani ile röportaj İlerleme ve Sosyalizm Partisi genel sekreteri Nebil Benabdallah'ın esnaf ziyareti yapması İlerleme ve Sosyalizm Partisi...