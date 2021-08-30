Fas'ta genel seçimlere doğru
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Fas'ta genel seçimlere doğru

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri el-Osmani'nin esnafları ziyaret etmesi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sadeddin el-Osmani ile röportaj İlerleme ve Sosyalizm Partisi genel sekreteri Nebil Benabdallah'ın esnaf ziyareti yapması İlerleme ve Sosyalizm Partisi...

Görüntü Dökümü:

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri el-Osmani'nin esnafları ziyaret etmesi

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sadeddin el-Osmani ile röportaj

İlerleme ve Sosyalizm Partisi genel sekreteri Nebil Benabdallah'ın esnaf ziyareti yapması

İlerleme ve Sosyalizm Partisi genel sekreteri Nebil Benabdallah'ın gazetecilere açıklaması Fas'ta 8 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sadeddin el-Osmani, seçim kampanyası kapsamında başkent Rabat'taki el-Menal çarşısını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. İlerleme ve Sosyalizm Partisi genel sekreteri Nebil Benabdallah, esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fas'ta genel seçimlere doğru
Fas'ta genel seçimlere doğru
Fas'ta genel seçimlere doğru
Fas'ta genel seçimlere doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı

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