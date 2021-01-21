480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi
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480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi

21.01.2021 08:28 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:49
480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi

Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi. Şu an için bilinen en eski denizyıldızı unvanını alan fosil ile ilgili açıklama yapan Cambridge Üniversitesi'nden Aaron Hunter "Çoğu fosil simetrik iken, denizyıldızları beşinci bir kol geliştirmiştir. Bunu niçin yaptıklarını bu fosille öğrenebileceğiz" ifadelerinde bulundu.

Bilimsel bir internet sitesinde yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, Fas'taki Anti Atlas Dağları'nda bir denizyıldızı fosili buldu. 'Biology Letters' dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan 480 milyon yıllık fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğu belirtildi.

OLDUKÇA İYİ KORUNMUŞ

'Cantabrigiaster fezouataensis' adı verilen antik denizyıldızı türünün, fosil örneğinde tüylü kollarının karmaşık bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı. Cambridge Üniversitesi'nden Aaron Hunter, "Fosildeki detay seviyesi çok iyi korunmuş. Detaylar o kadar karmaşık ki çözmemiz zaman aldı" ifadelerinde bulundu.

DENİZYILDIZLARI SİMETRİK DEĞİL

Verilen bilgiye göre, bulunan çoğu fosil simetrik bir yapıya sahipken, denizyıldızı fosili beşinci kolundan dolayı beşgen bir dış cephe şekli çiziyor. Bu konuda konuşan Hunter "Bu denizyıldızı modern denizyıldızlarının atası olabilir. Niçin denizyıldızlarının beşinci kolunu geliştirdiği merak konusu olmuştur. Fosili inceleyerek bunu aydınlatmayı planlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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