Fas Kralı 6. Muhammed: Fas, bazı ülke ve birtakım örgütler tarafından kasıtlı saldırılara maruz kalıyor
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Fas Kralı 6. Muhammed: Fas, bazı ülke ve birtakım örgütler tarafından kasıtlı saldırılara maruz kalıyor

Fas Kralı 6. Muhammed: Fas, bazı ülke ve birtakım örgütler tarafından kasıtlı saldırılara maruz kalıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesinin son dönemde bazı ülke ve örgütler tarafından "kasıtlı saldırılara" maruz kaldığını söyledi.

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesinin son dönemde bazı ülke ve örgütler tarafından "kasıtlı saldırılara" maruz kaldığını söyledi.

Kral 6. Muhammed, Fas Halk Devrimi'nin 68. yıl dönümü münasebetiyle halka seslendi.

Kral konuşmasında, "Fas, özellikle dünyada yaşanan dalgalanmalar gölgesinde, paha biçilmez güvenlik ve istikrar nimeti nedeniyle hedef alınıyor. Ülkemiz son dönemde Fas'a düşman olduğu bilinen bazı ülke ve birtakım örgütler tarafından kasıtlı saldırılara maruz kalıyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

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