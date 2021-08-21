Fas Kralı 6. Muhammed: Fas, bazı ülke ve birtakım örgütler tarafından kasıtlı saldırılara maruz kalıyor

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesinin son dönemde bazı ülke ve örgütler tarafından "kasıtlı saldırılara" maruz kaldığını söyledi.