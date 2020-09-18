Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı
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Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı

Fas'ın Kantire şehrinde bir sahil kasabasına yerleştirilen iki balık heykeli erkek cinsel organına benzetildiği için gelen tepkilerin ardından yıkıldı. Heykel sosyal medyada da alay konusu olurken halk "Reform istedik, bize bunu getirdiler" diye eleştirdi.

Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı
18.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:57

Fast'ta havaya atlayan iki balığı gösteren ve Kantire iline bağlı sahil kasabası Mehdiye'nin kavşağına yerleştirilen heykel, insanların yoğun şikayet ve alaylarından sonra yıkılmaya başlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları heykeli erkek cinsel organına benzetir ve pornografik bulurken, bazıları da heykele harcanacağına daha gerekli yerlere yatırım yapılması gerektiği eleştirisi yöneltti. Bir sosyal medya kullanıcısı,"Kantire ve Mehdiye halkı 'Kentimizde bazı reformları istiyoruz' dedi. Yetkililer onlara böyle bir heykeli getirdi" yazarken, iğneleyici bir şekilde düşünen emojiyi kullanmayı da ihmal etmedi.

"REFORM VE DEĞİŞİM"

Gülen suratla paylaşım yapan başka bir kullanıcı da şunları yazdı "Pornografik balina. Kantire insanlar reform istediler. Yetkililer: (Bunu getirdiler)" Diğer bir kullanıcı da kinayeli bir şekilde, "Reform ve değişim" yazdı.

Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı

BELEDİYE "İLGİMİZ YOK" DEDİ

Bu tepkilerin ardından Kantire'nin Merkez Belediyesi yetkililer, sosyal medya üzerinden kendilerini temize çıkarmak için bir açıklama yaptı "Mehdiye kavşağında konan heykelin yıkılması için birçok vatandaştan gelen şikayetler üzerinde, Kantire belediyesinin söz konusu heykele ilişkisi bulunmadığını, heykelin konduğu yerin yetki alanımız dışında olduğunu belirtmek isteriz."

HEYKELTIRAŞIN ADI HENÜZ BİLİNMİYOR

Ancak belediyeden yapılan açıklamaya rağmen Mehdiye'de birçok kişi heykel fikrinin Ağustos 2019'da belediye başkanlığına seçilen Abdurrahim Buras'ın ait olduğunu ikna olmuş durumda.

Öte yandan, heykelin sosyal medyada bu kadar gündem olmasına rağmen, heykeli yapan heykeltıraşın adı henüz bilinmiyor.

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