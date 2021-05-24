Faruk Koca kimdir? Faruk Koca kaç yaşında, nereli? Faruk Koca biyografisi!
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Faruk Koca kimdir? Faruk Koca kaç yaşında, nereli? Faruk Koca biyografisi!

Faruk Koca kimdir? Faruk Koca kaç yaşında, nereli? Faruk Koca biyografisi!
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Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapan Faruk Koca kimdir? Faruk Koca kaç yaşında, nereli? Faruk Koca mesleği nedir? Faruk Koca hayatı ve biyografisi nedir?

Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapan Faruk Koca kimdir? Faruk Koca kaç yaşında, nereli? Faruk Koca mesleği nedir? Faruk Koca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FARUK KOCA KİMDİR?

Faruk Koca, (d. 1964, Derekışla, Bala, Ankara), Türk siyasetçidir.

Lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü Spor Kulübünde sportif direktörlük yapmaktadır.

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Faruk Koca kimdir? Faruk Koca kaç yaşında, nereli? Faruk Koca biyografisi! - Haberler
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