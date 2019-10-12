Faruk Kaymakçı'dan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Faruk Kaymakçı'dan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

12.10.2019 13:40
Faruk Kaymakçı'dan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Eskişhir'de Başkan Büyükerşen'i ziyaret eden Kaymakçı, üniversite eğitimini Eskişehir'de tamamladığını ve Yılmaz Büyükerşen'in o dönemde hocası olduğunu belirtti. Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakçı, Yılmaz Büyükerşen'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakçı'yı Eskişehir'de ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen ise Kaymakçı'ya görevinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: Bültenler
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