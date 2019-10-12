Faruk Kaymakçı'dan Başkan Büyükerşen'e ziyaret

12.10.2019 13:40

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Eskişhir'de Başkan Büyükerşen'i ziyaret eden Kaymakçı, üniversite eğitimini Eskişehir'de tamamladığını ve Yılmaz Büyükerşen'in o dönemde hocası olduğunu belirtti. Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakçı, Yılmaz Büyükerşen'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakçı'yı Eskişehir'de ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen ise Kaymakçı'ya görevinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: Bültenler